Судья, который ударил и удалил защитника «Нанта», пока не будет работать

Судья матча «Нант» – (0:1) Тони Шапрон, удаливший защитника хозяев Диего Карлоса, который с ним столкнулся, рискует быть наказанным.

Федерация футбола Франции отстранила арбитра на время разбирательства без указания времени, до следующего уведомления.

Как говорится в заявлении, Шапрон после просмотра видео изменил свое мнение и убежден, что Карлос не имел умысла в него врезаться. Он уже подготовил свой отчет дисциплинарному комитету.

Во Франции судья ударил футболиста, а потом удалил его. Беспредел