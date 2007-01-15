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    Судья, который ударил и удалил защитника «Нанта», пока не будет работать

    Теги ПСЖ Нант дисквалификации судьи Федерация футбола Франции Тони Шапрон Диего Карлос

    Судья матча «Нант» – «ПСЖ» (0:1) Тони Шапрон, удаливший защитника хозяев Диего Карлоса, который с ним столкнулся, рискует быть наказанным.

    Федерация футбола Франции отстранила арбитра на время разбирательства без указания времени, до следующего уведомления.

    Как говорится в заявлении, Шапрон после просмотра видео изменил свое мнение и убежден, что Карлос не имел умысла в него врезаться. Он уже подготовил свой отчет дисциплинарному комитету.

    Во Франции судья ударил футболиста, а потом удалил его. Беспредел

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