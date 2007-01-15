Судья, который ударил и удалил защитника «Нанта», пока не будет работать

Судья матча «Нант» – «ПСЖ» (0:1) Тони Шапрон, удаливший защитника хозяев Диего Карлоса, который с ним столкнулся, рискует быть наказанным.
Федерация футбола Франции отстранила арбитра на время разбирательства без указания времени, до следующего уведомления.
Как говорится в заявлении, Шапрон после просмотра видео изменил свое мнение и убежден, что Карлос не имел умысла в него врезаться. Он уже подготовил свой отчет дисциплинарному комитету.
Во Франции судья ударил футболиста, а потом удалил его. Беспредел
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