Уткин о лучших комментаторах: «Розанов и Казанский. Дальше затрудняюсь выбрать между Кривохарченко и Гутцайтом»

Бывший комментатор «Матч ТВ» в интервью Sports.ru назвал лучших комментаторов России.

– Три лучших комментатора России прямо сейчас?

– Оставлю за скобками себя и Вову, потому что мы работаем мало и не системно. Разумеется, это Розанов, потому что для меня он всегда лучший комментатор. Это Казанский, безусловно. Дальше я затрудняюсь выбрать между Кривохарченко и Гутцайтом. Это два человека, которые сильнее всех прогрессировали последние два года.

– Много лет назад ты говорил, что Кривохарченко – вообще не комментатор. Что изменилось?

– Так время-то идет. Он зажил этим делом, а не просто наговаривает кучу слов, более или менее относящихся к событию. Он очень прибавил в понимании игры. Гораздо более разнообразно звучит, – сказал Уткин.

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