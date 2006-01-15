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    Sports.ru

    Уткин о лучших комментаторах: «Розанов и Казанский. Дальше затрудняюсь выбрать между Кривохарченко и Гутцайтом»

    Теги Василий Уткин телевидение Sports.ru Юрий Розанов Денис Казанский Сергей Кривохарченко Матч ТВ Роман Гутцайт

    Бывший комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин в интервью Sports.ru назвал лучших комментаторов России.

    – Три лучших комментатора России прямо сейчас?

    – Оставлю за скобками себя и Вову, потому что мы работаем мало и не системно. Разумеется, это Розанов, потому что для меня он всегда лучший комментатор. Это Казанский, безусловно. Дальше я затрудняюсь выбрать между Кривохарченко и Гутцайтом. Это два человека, которые сильнее всех прогрессировали последние два года.

    – Много лет назад ты говорил, что Кривохарченко – вообще не комментатор. Что изменилось?

    – Так время-то идет. Он зажил этим делом, а не просто наговаривает кучу слов, более или менее относящихся к событию. Он очень прибавил в понимании игры. Гораздо более разнообразно звучит, – сказал Уткин.

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