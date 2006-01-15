Василий Уткин: «Должен был комментировать Евро-2016 на Первом канале, но это заблокировал «Газпром-медиа»

Бывший комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин в интервью Sports.ru рассказал, что мог оказаться на Первом канале.

– За эти два года когда тебе было грустнее всего?

– Иногда грустно, что не комментирую. Было очень грустно во время Евро. Специально взял на себя очень много работы, чтобы в нее погрузиться: много комментировал на радио, у нас в кабаках, «Джонн Доннах», старался много писать. В конце концов попал на два дня в больницу. Не так важно, что за проблема – тем более что она довольно быстро была решена. Я понял, что все это время ни с кем не общаюсь, ни от кого не получаю энергию – только ее отдаю, только выплескиваю; не мог отделаться от мысли: почему же я не там? А я мог там оказаться очень легко, к этому все шло…

– Но?

– Это опять будет смотреться как жалоба, но я не хочу жаловаться. Меня должен был взять комментировать матчи Евро «Первый канал». Я уже подал документы на оформление визы и аккредитацию.

– И что случилось?

– Я не присутствовал при этом, но это было заблокировано «Газпром-медиа».

– А какое влияние «Газпром-медиа» имеет на «Первый канал»?

– Всегда есть какие-то общие интересы у каналов. Не хочу вдаваться в подробности этой истории, но я знаю это хорошо – от тех лиц, которые там были. Чтобы вернуться, мне нужно специально над этим работать, нужна чья-то воля. Специально работать – это звонить, просить, встречаться, объяснять. Я считаю, это ниже моего достоинства. Я считаю, что достаточно показываю свою квалификацию, – сказал Уткин.

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