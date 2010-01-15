«Манчестер Сити» проиграл «Ливерпулю» – 3:4. Это первое поражение в АПЛ с апреля 2017-го

В 23-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» в гостях уступил «Ливерпулю» (3:4).

Это первое поражение команды Пепа Гвардиолы в текущем сезоне АПЛ. До этого она лишь дважды теряла очки – сыграв вничью с «Эвертоном» (1:1) и «Кристал Пэлас» (0:0).

«Манчестер Сити» не проигрывал в чемпионате более 9 месяцев – с 5 апреля 2017 года. Тогда «Сити» уступил «Челси» (1:2).

В этом сезоне «Манчестер Сити» потерпел лишь второе поражение во всех турнирах. В декабре команду Гвардиолы в Лиге чемпионов обыграл «Шахтер» (2:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» (4:3).

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