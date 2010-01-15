«Манчестер Сити» проиграл «Ливерпулю» – 3:4. Это первое поражение в АПЛ с апреля 2017-го

В 23-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» в гостях уступил «Ливерпулю» (3:4).
Это первое поражение команды Пепа Гвардиолы в текущем сезоне АПЛ. До этого она лишь дважды теряла очки – сыграв вничью с «Эвертоном» (1:1) и «Кристал Пэлас» (0:0).
«Манчестер Сити» не проигрывал в чемпионате более 9 месяцев – с 5 апреля 2017 года. Тогда «Сити» уступил «Челси» (1:2).
В этом сезоне «Манчестер Сити» потерпел лишь второе поражение во всех турнирах. В декабре команду Гвардиолы в Лиге чемпионов обыграл «Шахтер» (2:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» (4:3).
- Дата проведения
- 14 января, 19.00, «Энфилд»
- Голы:
- 1:0 – 9 Окслейд-Чемберлен, 1:1 – 40 Сане, 2:1 – 59 Фирмино, 3:1 – 61 Мане, 4:1 – 68 Салах, 4:2 – 84 Бернарду Силва, 4:3 – 90 Гюндоган.
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Ливерпуль –
Кариус, Гомес, Матип, Ловрен, Робертсон, Окслейд-Чемберлен, Джан (Милнер, 79), Вейналдум, Салах (Лаллана, 88), Фирмино, Мане (Клаван, 90).
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф (Данило, 31), де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган, Стерлинг (Бернарду Силва, 71), Агуэро, Сане.
- Предупреждения:
- Фирмино (60), Отаменди (65), Стерлинг (69), Фернандиньо (72), Милнер (90).
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