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    Sports.ru

    «Манчестер Сити» проиграл «Ливерпулю» – 3:4. Это первое поражение в АПЛ с апреля 2017-го

    Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия

    В 23-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» в гостях уступил «Ливерпулю» (3:4).

    Это первое поражение команды Пепа Гвардиолы в текущем сезоне АПЛ. До этого она лишь дважды теряла очки – сыграв вничью с «Эвертоном» (1:1) и «Кристал Пэлас» (0:0). 

    «Манчестер Сити» не проигрывал в чемпионате более 9 месяцев – с 5 апреля 2017 года. Тогда «Сити» уступил «Челси» (1:2). 

    В этом сезоне «Манчестер Сити» потерпел лишь второе поражение во всех турнирах. В декабре команду Гвардиолы в Лиге чемпионов обыграл «Шахтер» (2:1). 

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» (4:3).

    Ливерпуль – Манчестер Сити 4:3 (1:1, 3:2)
    Дата проведения
    14 января, 19.00, «Энфилд»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 9 Окслейд-Чемберлен, 1:1 – 40 Сане, 2:1 – 59 Фирмино, 3:1 – 61 Мане, 4:1 – 68 Салах, 4:2 – 84 Бернарду Силва, 4:3 – 90 Гюндоган.
    ЛиверпульКариус, Гомес, Матип, Ловрен, Робертсон, Окслейд-Чемберлен, Джан (Милнер, 79), Вейналдум, Салах (Лаллана, 88), Фирмино, Мане (Клаван, 90).
    Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф (Данило, 31), де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган, Стерлинг (Бернарду Силва, 71), Агуэро, Сане.
    Предупреждения:
    Фирмино (60), Отаменди (65), Стерлинг (69), Фернандиньо (72), Милнер (90).

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