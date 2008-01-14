Тони Кроос: «Цель «Реала» – попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал поражение от «Вильярреала» в матче 19-го тура чемпионата Испании (0:1).

«Мы должны думать о нашем положении в чемпионате на данный момент. Надо сосредоточиться на том, чтобы попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Думаю, это должно стать целью на оставшуюся часть сезона.

Разрыв в 16 очков очень большой. Теперь не время думать ни о чем другом, кроме следующего матча. Нужно снова набирать очки, чтобы приблизиться к цели «Реала» – попасть в число первых четырех команд», – сказал Кроос.

«Реал» набрал 32 очка в 18 матчах и идет на 4-м месте в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на 16 очков.

«Реал» набрал 32 очка в 18 турах. Это худший результат клуба за 12 лет