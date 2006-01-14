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    Кейн стал лучшим бомбардиром «Тоттенхэма» в эпоху АПЛ

    Теги Тедди Шерингем премьер-лига Англия Тоттенхэм Джимми Гривз Харри Кейн

    Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн отметился дублем в матче 23-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (4:0).

    Для 24-летнего форварда эти голы стали 97-м и 98-м в премьер-лиге в составе «шпор». Он обошел Тедди Шерингема и теперь является лучшим бомбардиром лондонского клуба в эпоху премьер-лиги (с 1992 года).

    В общей сложности у Кейна сейчас 127 голов за «Тоттенхэм» в 191 матче во всех турнирах. В списке лучших бомбардиров клуба за всю историю он идет на 9-м месте, отставая от Алана Гилзина, расположившегося на 8-й позиции, на 6 мячей. У лидера Джимми Гривза 266 голов в 379 матчах.

    Также Кейн стал первым футболистом в текущем чемпионате премьер-лиги, забившим 20 мячей. Он сделал это раньше, чем Мохамед Салах («Ливерпуль», 17 голов), Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро (оба – «Манчестер Сити», 14 и 13 голов соответственно).

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