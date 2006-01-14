Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Зинедин Зидан: «Мы все сделали для победы, но мяч не шел в ворота. У меня нет этому объяснений»

    Теги Реал Мадрид Вильярреал примера Испания Зинедин Зидан

    Главный тренер «Реала» Зинедин подвел итоги матча против «Вильярреала» (0:1).

    «Проблема в том, что в конце концов, когда ты так и не смог забить свой гол, появляются трудности. Мы не заслужили такого результата. Думаю, мы провели хороший матч, но не смогли забить, и это все усложнило.

    Мяч не хотел идти в ворота. Когда есть моменты, ты должен реализовывать их. Подобное постоянно происходит с нами последних матчах. У нас есть моменты, но в итоге… Мы такого не заслужили.

    Ситуация ухудшается, мы проиграли сегодня, но мы не должны опускать руки, надо продолжать работать. Несмотря на весь этот негатив, мы намерены прийти к позитиву.

    Мы все сделали для победы, создали много моментов, но мяч не хотел идти в ворота. У меня нет этому объяснений. У нас непростая серия, моим игрокам тяжело, и я не могу их винить», – сказал Зидан.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться