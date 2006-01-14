Зинедин Зидан: «Мы все сделали для победы, но мяч не шел в ворота. У меня нет этому объяснений»

Главный тренер Зинедин подвел итоги матча против «Вильярреала» (0:1).

«Проблема в том, что в конце концов, когда ты так и не смог забить свой гол, появляются трудности. Мы не заслужили такого результата. Думаю, мы провели хороший матч, но не смогли забить, и это все усложнило.

Мяч не хотел идти в ворота. Когда есть моменты, ты должен реализовывать их. Подобное постоянно происходит с нами последних матчах. У нас есть моменты, но в итоге… Мы такого не заслужили.

Ситуация ухудшается, мы проиграли сегодня, но мы не должны опускать руки, надо продолжать работать. Несмотря на весь этот негатив, мы намерены прийти к позитиву.

Мы все сделали для победы, создали много моментов, но мяч не хотел идти в ворота. У меня нет этому объяснений. У нас непростая серия, моим игрокам тяжело, и я не могу их винить», – сказал Зидан.