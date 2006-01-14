«Реал» впервые в истории проиграл «Вильярреалу» на своем поле

«Реал» проиграл «Вильярреалу» на своем поле в 19-м туре чемпионата Испании (0:1).

впервые в своей истории добился победы на «Сантьяго Бернабеу» в матче примеры. До этого «желтая субмарина» потерпела 12 поражений на этом стадионе, 5 раз сыграв вничью.

«Реал» впервые с мая 2009 года дважды подряд уступил на своем поле в рамках Ла Лиги. В 17-м туре мадридская команда крупно проиграла «Барселоне» (0:3). В 2009 году после поражения от «Барсы» в Мадриде (2:6) «Реал» следом уступил «Мальорке» (1:3).