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    Нобель Арустамян: «В ЦСКА возможен один громкий трансфер»

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Нобель Арустамян

    Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян рассказал о трансферной кампании ЦСКА этой зимой.

    «Это трансферное окно ЦСКА должно быть не таким скучным, как раньше. Армейцы уже подписали хорватского полузащитника Бистровича, на просмотре находится 21-летний французский защитник Пепе.

    Но надо понимать, что по щелчку пальцев ЦСКА не будет тратить гигантские суммы. Возможен один громкий трансфер.

    Его красно-синие могли сделать еще летом, клуб был готов потратить 8–10 миллионов евро на игроков из Бразилии.

    На Вендела, Арану или Дугласа Луиса, но все они дико талантливые – и большие европейские клубы быстро перебивали предложения ЦСКА.

    Но главное, что армейцы настроены выделить определенную сумму на усиление», – сказал Арустамян.

    ЦСКА купил первого игрока за три года. И кого?

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