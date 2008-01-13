Нобель Арустамян: «В ЦСКА возможен один громкий трансфер»

Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян рассказал о трансферной кампании этой зимой.

«Это трансферное окно должно быть не таким скучным, как раньше. Армейцы уже подписали хорватского полузащитника Бистровича, на просмотре находится 21-летний французский защитник Пепе.

Но надо понимать, что по щелчку пальцев ЦСКА не будет тратить гигантские суммы. Возможен один громкий трансфер.

Его красно-синие могли сделать еще летом, клуб был готов потратить 8–10 миллионов евро на игроков из Бразилии.

На Вендела, Арану или Дугласа Луиса, но все они дико талантливые – и большие европейские клубы быстро перебивали предложения ЦСКА.

Но главное, что армейцы настроены выделить определенную сумму на усиление», – сказал Арустамян.

ЦСКА купил первого игрока за три года. И кого?