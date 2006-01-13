Арда Туран перешел из «Барселоны» в «Истанбул». Это аренда на 2,5 года

объявила о трансфере полузащитника Арды Турана в .

30-летний турецкий хавбек подписал контракт с новым клубом об аренде на 2,5 года.

По информации As, каталонцы будут получать деньги от турецкой стороны в зависимости от успешности выступлений Турана, а полноценный трансфер может быть оформлен в любое из окон до лета 2020 года.

Туран перешел из «Атлетико» в «Барселону» летом 2015 года за 40 миллионов евро, но из-за запрета на трансферы для каталонцев дебютировал за команду лишь в январе 2016-го.

В составе «Барселоны» Туран провел 55 матчей, забил 15 голов и выиграл 6 трофеев.