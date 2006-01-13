Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Арда Туран перешел из «Барселоны» в «Истанбул». Это аренда на 2,5 года

    Теги Барселона примера Испания высшая лига Турция Арда Туран трансферы Истанбул

    «Барселона» объявила о трансфере полузащитника Арды Турана в «Истанбул».

    30-летний турецкий хавбек подписал контракт с новым клубом об аренде на 2,5 года.

    По информации As, каталонцы будут получать деньги от турецкой стороны в зависимости от успешности выступлений Турана, а полноценный трансфер может быть оформлен в любое из окон до лета 2020 года.

    Туран перешел из «Атлетико» в «Барселону» летом 2015 года за 40 миллионов евро, но из-за запрета на трансферы для каталонцев дебютировал за команду лишь в январе 2016-го.

    В составе «Барселоны» Туран провел 55 матчей, забил 15 голов и выиграл 6 трофеев.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться