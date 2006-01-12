Конте, вероятно, покинет «Челси» в мае. Аллегри и Луис Энрике – кандидаты на пост главного тренера

«Челси» начал поиски нового главного тренера, сообщает Daily Mail.
По информации источника, увеличивается вероятность того, что Антонио Конте покинет лондонскую команду в мае, когда закончится клубный сезон.
Контракт итальянца рассчитан до лета 2019 года. Однако Конте готовится покинуть «Челси» по окончании нынешнего сезона.
Первоочередные кандидаты на пост главного тренера лондонской команды – Массимилиано Аллегри и Луис Энрике.
Аллегри в настоящее время занимает аналогичную должность в «Ювентусе». Энрике по окончании прошлого сезона покинул пост главного тренера «Барселоны» и сейчас находится без работы.
«Челси» также рассматривал варианты с приглашением Маурицио Сарри («Наполи») и Диего Симеоне («Атлетико»). Отмечается, что забрать Симеоне у мадридского клуба будет сложно.
Карло Анчелотти не рассматривается в качестве претендента на пост главного тренера «Челси».
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