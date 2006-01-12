Конте, вероятно, покинет «Челси» в мае. Аллегри и Луис Энрике – кандидаты на пост главного тренера

начал поиски нового главного тренера, сообщает Daily Mail.

По информации источника, увеличивается вероятность того, что покинет лондонскую команду в мае, когда закончится клубный сезон.

Контракт итальянца рассчитан до лета 2019 года. Однако Конте готовится покинуть по окончании нынешнего сезона.

Первоочередные кандидаты на пост главного тренера лондонской команды – Массимилиано Аллегри и Луис Энрике.

Аллегри в настоящее время занимает аналогичную должность в . Энрике по окончании прошлого сезона покинул пост главного тренера «Барселоны» и сейчас находится без работы.

«Челси» также рассматривал варианты с приглашением Маурицио Сарри («Наполи») и Диего Симеоне ( ). Отмечается, что забрать Симеоне у мадридского клуба будет сложно.

не рассматривается в качестве претендента на пост главного тренера «Челси».