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    Конте, вероятно, покинет «Челси» в мае. Аллегри и Луис Энрике – кандидаты на пост главного тренера

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    «Челси» начал поиски нового главного тренера, сообщает Daily Mail.

    По информации источника, увеличивается вероятность того, что Антонио Конте покинет лондонскую команду в мае, когда закончится клубный сезон.

    Контракт итальянца рассчитан до лета 2019 года. Однако Конте готовится покинуть «Челси» по окончании нынешнего сезона.

    Первоочередные кандидаты на пост главного тренера лондонской команды – Массимилиано Аллегри и Луис Энрике.

    Аллегри в настоящее время занимает аналогичную должность в «Ювентусе». Энрике по окончании прошлого сезона покинул пост главного тренера «Барселоны» и сейчас находится без работы.

    «Челси» также рассматривал варианты с приглашением Маурицио Сарри («Наполи») и Диего Симеоне («Атлетико»). Отмечается, что забрать Симеоне у мадридского клуба будет сложно.

    Карло Анчелотти не рассматривается в качестве претендента на пост главного тренера «Челси».

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