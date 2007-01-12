«Ахмат» требует за Швеца 7-8 миллионов евро. «Зенит» предлагает 4 миллиона

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил об интересе к полузащитнику «Ахмата» Антону Швецу.

«Одно из потенциальных усилений для «Зенита» – Швец из . Сейчас главный вопрос – сумеют ли договориться.

Сам «Ахмат» хочет в районе 7-8 миллионов евро за своего футболиста. предлагает 4 миллиона.

Как вы видите, большая разница, и вероятность того, что клубы договорятся, – невелика.

Но «Зенит» продолжает интересоваться этим футболистом и, может быть, рано или поздно сумеют найти консенсус с командой из Грозного.

Продолжает «Зенит» искать и защитника. Про Максима Беляева (из тульского «Арсенала») – правда.

И клуб ищет усиление в атаку – игрока, который может играть на позиции плеймейкера», – сказал Арустамян в программе «Секретные материалы».

Подробную статистику Антона Швеца вы можете посмотреть здесь.