Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Ахмат» требует за Швеца 7-8 миллионов евро. «Зенит» предлагает 4 миллиона

    Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Ахмат Арсенал Тула Максим Беляев Нобель Арустамян Антон Швец

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил об интересе «Зенита» к полузащитнику «Ахмата» Антону Швецу.

    «Одно из потенциальных усилений для «Зенита» – Швец из «Ахмата». Сейчас главный вопрос – сумеют ли договориться.

    Сам «Ахмат» хочет в районе 7-8 миллионов евро за своего футболиста. «Зенит» предлагает 4 миллиона.

    Как вы видите, большая разница, и вероятность того, что клубы договорятся, – невелика.

    Но «Зенит» продолжает интересоваться этим футболистом и, может быть, рано или поздно сумеют найти консенсус с командой из Грозного.

    Продолжает «Зенит» искать и защитника. Про Максима Беляева (из тульского «Арсенала») – правда.

    И клуб ищет усиление в атаку – игрока, который может играть на позиции плеймейкера», – сказал Арустамян в программе «Секретные материалы».

    Подробную статистику Антона Швеца вы можете посмотреть здесь.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться