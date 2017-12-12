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    Арустамян о трансферах: «Приоритеты «Зенита» зимой — центральный защитник и «десятка»

    Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Нобель Арустамян

    Комментатор Нобель Арустамян рассказал, кого в первую очередь собирается прибрести «Зенит» во время зимнего трансферного окна.

    «Зенит» будет искать двух футболистов. Их приоритет в ближайшее трансферное окно — это центральный защитник и 10-й номер», — сказал Арустамян в эфире программы «8-16» на телеканале «Наш футбол».

    Ранее стало известно о вероятном переходе в питерский клуб за 1,5 миллиона евро форварда «Тосно» Антона Заболотного.

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