Арустамян о трансферах: «Приоритеты «Зенита» зимой — центральный защитник и «десятка»

Комментатор Нобель Арустамян рассказал, кого в первую очередь собирается прибрести во время зимнего трансферного окна.

«Зенит» будет искать двух футболистов. Их приоритет в ближайшее трансферное окно — это центральный защитник и 10-й номер», — сказал Арустамян в эфире программы «8-16» на телеканале «Наш футбол».

Ранее стало известно о вероятном переходе в питерский клуб за 1,5 миллиона евро форварда «Тосно» Антона Заболотного.