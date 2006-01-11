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    Губернатор Калужской области: «Будь моя воля, я бы запретил фанатское движение. Там же одни асоциальные люди»

    Теги премьер-лига Россия болельщики второй дивизион ФК Калуга политика

    Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов выступил с критикой современного фан-движения в российском футболе.

    «Я считаю, что футбольное фанатское движение в том виде, в котором оно существует, – недостойное явление. В хоккее, например, такого нет, там все более цивилизованно.

    Что делать? Будь моя воля, я бы его запретил. Это же, в основном, асоциальные люди. С ними нужно отдельно работать.

    Я нашим ребятам из «Калуги» говорю: ни в коем случае не занимайте первое место в этой лиге. Перейдете в первую лигу, а там уже совсем другие болельщики», – заявил Артамонов.

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