Ла Лига пожаловалась в федерацию футбола на фанатов «Реала», кричавших, что Месси – слабоумный

Ла Лига обратилась в Королевскую испанскую футбольную федерацию с жалобой на болельщиков .

23 декабря мадридская команда потерпела поражение в класико (0:3). Около тысячи фанатов «Реала» во время матча исполняли кричалку, направленную против нападающего «Барселоны» : «Месси, Месси, слабоумный».

Кроме того, была кричалка в адрес защитника , сторонника независимости Каталонии: «Пике, подонок, Испания – единая нация».

Согласно дисциплинарному кодексу футбольной федерации, любые дискриминационные и оскорбительные кричалки запрещены.