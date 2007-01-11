Ла Лига пожаловалась в федерацию футбола на фанатов «Реала», кричавших, что Месси – слабоумный

Ла Лига обратилась в Королевскую испанскую футбольную федерацию с жалобой на болельщиков «Реала».
23 декабря мадридская команда потерпела поражение в класико (0:3). Около тысячи фанатов «Реала» во время матча исполняли кричалку, направленную против нападающего «Барселоны» Лионеля Месси: «Месси, Месси, слабоумный».
Кроме того, была кричалка в адрес защитника Жерара Пике, сторонника независимости Каталонии: «Пике, подонок, Испания – единая нация».
Согласно дисциплинарному кодексу футбольной федерации, любые дискриминационные и оскорбительные кричалки запрещены.
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