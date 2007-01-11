«Зенит» готов выменять Беляева на Новосельцева и доплатить «Арсеналу»

«Зенит» хочет заполучить защитника тульского «Арсенала» Максима Беляева.
Петербургский клуб готов отдать «Арсеналу» защитника Ивана Новосельцева и денежную сумму.
Статистику Беляева можно изучить здесь, Новосельцева – здесь.
«Зенит» хочет заполучить защитника тульского «Арсенала» Максима Беляева.
Петербургский клуб готов отдать «Арсеналу» защитника Ивана Новосельцева и денежную сумму.
Статистику Беляева можно изучить здесь, Новосельцева – здесь.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.