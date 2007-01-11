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    «Зенит» готов выменять Беляева на Новосельцева и доплатить «Арсеналу»

    Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Арсенал Тула Максим Беляев Иван Новосельцев

    «Зенит» хочет заполучить защитника тульского «Арсенала» Максима Беляева.

    Петербургский клуб готов отдать «Арсеналу» защитника Ивана Новосельцева и денежную сумму.

    Статистику Беляева можно изучить здесь, Новосельцева – здесь.

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