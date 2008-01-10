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    Агент Ригони об «Эвертоне»: «Пресса все время лжет. Но если это правда, буду ждать звонка»

    Теги Зенит Эвертон премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Эмилиано Ригони

    Хуан Крус Ольер, агент полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, прокомментировал слухи о возможном трансфере игрока в «Эвертон».

    – Западные СМИ сообщили, что Ригони может этой зимой перейти в «Эвертон». Это правда?

    – Я не могу комментировать всю информацию, которая появляется в прессе. Она все время лжет, все время!

    Если «Зенит» получит предложение от «Эвертона» по Ригони, то из обоих клубов мне позвонят. «Зенит» и «Эвертон» не могут вести переговоры, не уведомив меня.

    Все просто: если это правда, мне позвонят, а если неправда, мне не позвонят. Что ж, теперь буду ждать звонка, – сказал Ольер.

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