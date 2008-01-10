Агент Ригони об «Эвертоне»: «Пресса все время лжет. Но если это правда, буду ждать звонка»

Хуан Крус Ольер, агент полузащитника Эмилиано Ригони, прокомментировал слухи о возможном трансфере игрока в .

– Западные СМИ сообщили, что Ригони может этой зимой перейти в . Это правда?

– Я не могу комментировать всю информацию, которая появляется в прессе. Она все время лжет, все время!

Если получит предложение от «Эвертона» по Ригони, то из обоих клубов мне позвонят. и не могут вести переговоры, не уведомив меня.

Все просто: если это правда, мне позвонят, а если неправда, мне не позвонят. Что ж, теперь буду ждать звонка, – сказал Ольер.