Агент Ригони об «Эвертоне»: «Пресса все время лжет. Но если это правда, буду ждать звонка»

Хуан Крус Ольер, агент полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, прокомментировал слухи о возможном трансфере игрока в «Эвертон».
– Западные СМИ сообщили, что Ригони может этой зимой перейти в «Эвертон». Это правда?
– Я не могу комментировать всю информацию, которая появляется в прессе. Она все время лжет, все время!
Если «Зенит» получит предложение от «Эвертона» по Ригони, то из обоих клубов мне позвонят. «Зенит» и «Эвертон» не могут вести переговоры, не уведомив меня.
Все просто: если это правда, мне позвонят, а если неправда, мне не позвонят. Что ж, теперь буду ждать звонка, – сказал Ольер.
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