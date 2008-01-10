В Саудовской Аравии игрок во время матча сделал дэб. Теперь его могут посадить в тюрьму

Игроку клуба «Аль-Ноджум», выступающему в первом дивизионе Саудовской Аравии, грозит тюремное заключение за показ запрещенного жеста.

Запасной игрок после гола его команды сделал дэб в матче Кубка чемпионов в Саудовской Аравии.

Этот эпизод попал в трансляцию. Теперь футболисту грозит тюремный срок. По информации BBC, комментатор во время этого эпизода несколько раз произнес «Нет, нет, нет».

Дэб – танцевальное движение, когда человек роняет голову во время поднятия рук в сторону, при этом одна из рук сгибается в локте. Жест был придуман в США в 2014 году.

Дэб является незаконным жестом в Саудовской Аравии из-за того, что власти увидели в нем связь с распространением наркотиков.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и другие футболисты часто празднуют голы таким движением.

Сборная Саудовской Аравии на чемпионате мира-2018 выступит в одной группе с Россией, Египтом и Уругваем.