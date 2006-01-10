Тренера «Байера» Херрлиха оштрафовали на 12 тысяч евро за симуляцию

Немецкий футбольный союз оштрафовал тренера «Байера» Хайко Херрлиха за неспортивное поведение на 12 тысяч евро.
Во время матча 3-го раунда Кубка Германии против менхенгладбахской «Боруссии» (1:0) тренер симулировал падение после толчка полузащитника Дениса Закария на 75-й минуте и вел себя не по-спортивному.
Херрлих согласился с обвинениями, поэтому решение является окончательным.
Фото: официальный сайт Немецкого футбольного союза
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