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    Тренера «Байера» Херрлиха оштрафовали на 12 тысяч евро за симуляцию

    Теги Байер Боруссия Менхенгладбах Кубок Германии происшествия фото Федерация футбола Германии Хайко Херрлих Денис Закария

    Немецкий футбольный союз оштрафовал тренера «Байера» Хайко Херрлиха за неспортивное поведение на 12 тысяч евро.

    Во время матча 3-го раунда Кубка Германии против менхенгладбахской «Боруссии» (1:0) тренер симулировал падение после толчка полузащитника Дениса Закария на 75-й минуте и вел себя не по-спортивному.

    Херрлих согласился с обвинениями, поэтому решение является окончательным.

    Фото: официальный сайт Немецкого футбольного союза

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