Тренера «Байера» Херрлиха оштрафовали на 12 тысяч евро за симуляцию

Немецкий футбольный союз оштрафовал тренера Хайко Херрлиха за неспортивное поведение на 12 тысяч евро.

Во время матча 3-го раунда Кубка Германии против менхенгладбахской (1:0) тренер симулировал падение после толчка полузащитника на 75-й минуте и вел себя не по-спортивному.

Херрлих согласился с обвинениями, поэтому решение является окончательным.

Фото: официальный сайт Немецкого футбольного союза