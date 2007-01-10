Marca: У «Барселоны» не осталось денег на трансферы после перехода Коутиньо

Покупка полузащитника «Ливерпуля» стоила «Барселоне» всех средств трансферного бюджета.

По информации Marca, клуб потратил на трансферы в текущем сезоне 312 миллионов евро, подписав Коутиньо, , Паулиньо, Нелсона Семеду, Жерара Деулофеу и Марлона, ушедшего в аренду в «Ниццу».

При этом продала игроков на 226 миллионов евро (Неймар и Кристиан Тельо). Также изначально клуб имел на трансферы 60 миллионов евро.

На данный момент дефицит трансферного бюджета клуба составляет 26 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться еще на 12 миллионов в случае перехода защитника «Палмейрас» .

Кроме того, снизились доходы от музея клуба и продажи билетов. пытается найти новых спонсоров, но в связи с политической ситуацией в Каталонии, это вызывает сложности. Из-за долга клуб может не начать реконструкцию стадиона в 2018 году.