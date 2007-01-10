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    Marca: У «Барселоны» не осталось денег на трансферы после перехода Коутиньо

    Теги Паулиньо Барселона примера Испания трансферы бизнес Неймар Филиппе Коутиньо Кристиан Тельо Жерар Деулофеу Марлон Нелсон Семеду Йерри Мина Усман Дембеле

    Покупка полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо стоила «Барселоне» всех средств трансферного бюджета.

    По информации Marca, клуб потратил на трансферы в текущем сезоне 312 миллионов евро, подписав Коутиньо, Усмана Дембеле, Паулиньо, Нелсона Семеду, Жерара Деулофеу и Марлона, ушедшего в аренду в «Ниццу».

    При этом «Барселона» продала игроков на 226 миллионов евро (Неймар и Кристиан Тельо). Также изначально клуб имел на трансферы 60 миллионов евро.

    На данный момент дефицит трансферного бюджета клуба составляет 26 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться еще на 12 миллионов в случае перехода защитника «Палмейрас» Йерри Мины.

    Кроме того, снизились доходы от музея клуба и продажи билетов. «Барселона» пытается найти новых спонсоров, но в связи с политической ситуацией в Каталонии, это вызывает сложности. Из-за долга клуб может не начать реконструкцию стадиона в 2018 году.

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