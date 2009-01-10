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    Зинедин Зидан: «Не буду поливать игроков дерьмом, если что-то пошло не так»

    Теги Реал Мадрид примера Испания Зинедин Зидан

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне.

    «Я не из тех людей, которые будут поливать 2-3 игроков дерьмом, если что-то пошло не так. Мы все вместе. Мы все ответственны за результат, и я как тренер – в первую очередь.

    У нас было два замечательных года, и об этом не следует забывать. Мы не будем жить прошлым, но мы не должны отказываться от того, что было сделано.

    Мы не будем сходить с ума. Многие люди могут сказать, что все идет не так, но я этого не сделаю. Усердная работа принесет результат.

    Я не собираюсь рассказывать вам, о чем мы говорили с руководством, но это переговоры, которые могут пройти в любой команде.

    Вы можете сказать, что мы переживаем кризис. Но мы хотим найти решения, поговорить об этом и попытаться сделать все, чтобы стать лучше. Мы говорили немного дольше, чем всегда, но в этом не было чего-то необычного.

    Я хочу высказаться предельно ясно: я не хочу новых игроков. Посмотрим, что будет в конце сезона. Затем мы сможем все проанализировать, и если изменения необходимы, то они произойдут», – сказал Зидан.

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