Защитник «Рубина» Бауэр перешел в «Сток Сити»

Правый защитник Моритц Бауэр стал игроком «Сток Сити».

Контракт с 25-летним австрийским футболистом рассчитан на 4,5 года.

По информации «Спорт-Экспресса», сумма сделки составила 5 миллионов фунтов.

Бауэр перешел в казанский клуб в июне 2016 года из швейцарского «Грассхоппера». За полтора сезона он провел 41 матч, сделал 5 голевых передач, впервые получил вызов в национальную сборную Австрии.

В этом сезоне Бауэр провел 16 матчей за , в которых не отметился результативными действиями.