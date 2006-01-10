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    Защитник «Рубина» Бауэр перешел в «Сток Сити»

    Теги Рубин премьер-лига Россия премьер-лига Англия трансферы Сток Сити Моритц Бауэр

    Правый защитник «Рубина» Моритц Бауэр стал игроком «Сток Сити».

    Контракт с 25-летним австрийским футболистом рассчитан на 4,5 года.

    По информации «Спорт-Экспресса», сумма сделки составила 5 миллионов фунтов.

    Бауэр перешел в казанский клуб в июне 2016 года из швейцарского «Грассхоппера». За полтора сезона он провел 41 матч, сделал 5 голевых передач, впервые получил вызов в национальную сборную Австрии.

    В этом сезоне Бауэр провел 16 матчей за «Рубин», в которых не отметился результативными действиями.

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