«Барселона» отказалась отдать Коутиньо в аренду «Ливерпулю» до конца сезона

Стали известны детали переговоров о трансфере полузащитника Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону».

Мерсисайдцы пытались сохранить 25-летнего бразильца до конца сезона, попросив каталонский клуб отдать игрока в аренду.

Предложение было мотивировано тем, что Коутиньо не сможет сыграть за «Барсу» в плей-офф Лиги чемпионов, так как уже заигран в этом сезоне за «Ливерпуль». Однако сине-гранатовые ответили отказом.

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