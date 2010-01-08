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    «Барселона» отказалась отдать Коутиньо в аренду «Ливерпулю» до конца сезона

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона примера Испания возможные трансферы Филиппе Коутиньо

    Стали известны детали переговоров о трансфере полузащитника Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону».

    Мерсисайдцы пытались сохранить 25-летнего бразильца до конца сезона, попросив каталонский клуб отдать игрока в аренду.

    Предложение было мотивировано тем, что Коутиньо не сможет сыграть за «Барсу» в плей-офф Лиги чемпионов, так как уже заигран в этом сезоне за «Ливерпуль». Однако сине-гранатовые ответили отказом.

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