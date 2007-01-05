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    «Челси» намерен пригласить Симеоне летом

    Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико примера Испания Диего Симеоне возможные трансферы отставки Антонио Конте

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне интересен «Челси».

    Лондонцы планируют назначить аргентинца по окончании сезона в случае расставания с нынешним главным тренером команды Антонио Конте.

    «Челси» может расторгнуть контракт с итальянцем по обоюдному согласию из-за расхождений по трансферной политике и вопросам управления клубом.

    Симеоне – приоритетный вариант для «Челси». Лондонцы хотели пригласить его еще два года назад, но аргентинец решил остаться в мадридском клубе. В сентябре 2017-го он продлил соглашение с «Атлетико» до 2020 года.

    После 22 туров «Челси» занимает в таблице АПЛ 3-е место.

    Антонио Конте: «Мои трансферные пожелания выполняются редко»

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