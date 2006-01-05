El Mundo: Месси покинет «Барселону» бесплатно, если в результате отделения Каталонии клуб не будет играть в лиге Испании, Франции, Англии или Германии

В новом контракте форварда Лионеля Месси с «Барселоной», рассчитанном до 2021 года, прописан пункт на случай отделения Каталонии от Испании.
Учитывая нестабильную обстановку в регионе, стороны согласовали условия, при которых аргентинец может покинуть клуб.
По информации El Mundo, в случае независимости Каталонии Месси продолжит играть за «Барселону», только если клуб будет выступать в испанской, французской, английской или немецкой лиге.
Если же «Барселона» войдет в каталонскую лигу, Месси сможет уйти из клуба бесплатно.
Ранее стало известно, что, по условиям нового контракта, опция выкупа футболиста возросла до 700 миллионов евро.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.