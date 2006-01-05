El Mundo: Месси покинет «Барселону» бесплатно, если в результате отделения Каталонии клуб не будет играть в лиге Испании, Франции, Англии или Германии

В новом контракте форварда с «Барселоной», рассчитанном до 2021 года, прописан пункт на случай отделения Каталонии от Испании.

Учитывая нестабильную обстановку в регионе, стороны согласовали условия, при которых аргентинец может покинуть клуб.

По информации El Mundo, в случае независимости Каталонии Месси продолжит играть за «Барселону», только если клуб будет выступать в испанской, французской, английской или немецкой лиге.

Если же войдет в каталонскую лигу, Месси сможет уйти из клуба бесплатно.

Ранее стало известно, что, по условиям нового контракта, опция выкупа футболиста возросла до 700 миллионов евро.