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    El Mundo: Месси покинет «Барселону» бесплатно, если в результате отделения Каталонии клуб не будет играть в лиге Испании, Франции, Англии или Германии

    Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Лионель Месси лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы политика

    В новом контракте форварда Лионеля Месси с «Барселоной», рассчитанном до 2021 года, прописан пункт на случай отделения Каталонии от Испании.

    Учитывая нестабильную обстановку в регионе, стороны согласовали условия, при которых аргентинец может покинуть клуб.

    По информации El Mundo, в случае независимости Каталонии Месси продолжит играть за «Барселону», только если клуб будет выступать в испанской, французской, английской или немецкой лиге.

    Если же «Барселона» войдет в каталонскую лигу, Месси сможет уйти из клуба бесплатно.

    Ранее стало известно, что, по условиям нового контракта, опция выкупа футболиста возросла до 700 миллионов евро.

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