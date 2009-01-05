Kicker: Горетцка согласился на переход в «Баварию», трансфер будет оформлен в ближайшее время

Полузащитник Леон Горетцка по завершении сезона, скорее всего, окажется в «Баварии».

22-летний хавбек определился со своим будущим и дал согласие на трансфер в мюнхенскую команду летом, по истечении срока своего контракта с «Шальке».

Спортивный директор клуба из Гельзенкирхена Кристиан Хайдель ранее выразил недовольство комментариями «Баварии» касательно будущего игрока, подчеркнув, что Горетцка все еще может остаться в «Шальке».

Несмотря на это, по информации Kicker, устная договоренность футболиста с «Баварией» остается в силе, и обязательный медосмотр перед трансфером и его официальное подтверждение – лишь дело времени.