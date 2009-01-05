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    Kicker: Горетцка согласился на переход в «Баварию», трансфер будет оформлен в ближайшее время

    Теги Бавария Шальке-04 бундеслига Германия возможные трансферы Кристиан Хайдель Леон Горетцка

    Полузащитник «Шальке» Леон Горетцка по завершении сезона, скорее всего, окажется в «Баварии».

    22-летний хавбек определился со своим будущим и дал согласие на трансфер в мюнхенскую команду летом, по истечении срока своего контракта с «Шальке».

    Спортивный директор клуба из Гельзенкирхена Кристиан Хайдель ранее выразил недовольство комментариями «Баварии» касательно будущего игрока, подчеркнув, что Горетцка все еще может остаться в «Шальке».

    Несмотря на это, по информации Kicker, устная договоренность футболиста с «Баварией» остается в силе, и обязательный медосмотр перед трансфером и его официальное подтверждение – лишь дело времени.

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