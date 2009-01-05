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    Моуринью о возможном уходе из «МЮ»: «Это мусорные новости. Не могу подобрать более точного слова»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал информацию о своем возможном уходе из английского клуба.

    «Это мусор. Я не могу найти более точного слова, чтобы это описать. 

    Самое худшее, на что у кого-то может хватить духу – это хотя бы чуточку усомниться в моем профессионализме, в деталях, связанных с моей работой. Да, эти мусорные новости влияют на меня. Но только тем, что я вынужден их опровергать.

    Повторюсь: я отработал половину контракта. Подпишу ли я новый – это зависит от клуба, но я хочу остаться, я полностью предан своей работе.

    Я вполне могу представить себя здесь через три года, это уже вопрос к клубу, совету директоров, мистеру Вудворду, они все довольны моим вкладом и хотят, чтобы я доработал свой контракт», – заявил Моуринью.

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