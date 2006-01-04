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    Зинедин Зидан: «Мы говорили с президентом о трансферах. В «Реал» могут прийти новые футболисты»

    Теги Карим Бензема Реал Мадрид Кубок Испании Зинедин Зидан Флорентино Перес Нумансия

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии игры против «Нумансии» в рамках 1/8 Кубка Испании рассказал о том, что в команду могут прийти новые игроки.

    «Бензема рассказал мне о своей травме после класико. После этого в прессе начались обсуждения, что у Карима был дискомфорт и ранее, но я доверяю своему игроку.

    Это было после матча, а не до него. Затем Бензема уехал на каникулы, как и все остальные, но после возвращения он продолжал чувствовать боль.

    Между последним матчем и медицинским обследованием прошла неделя. Не думаю, что он получил травму в течение каникул, так как он был не в порядке еще до них.

    Карим почувствовал дискомфорт, но точно не знал, что случилось. Сначала мы не придали этому большого значения, но затем поняли, что это важно. Неприятно терять игрока из-за травмы.

    Недавно мы с президентом поговорили о многом, в том числе и о трансферах. В ближайшие дни ничего не будет, но все может случиться позднее.

    Возможно, в команду придут новые футболисты. Однако я не хочу, чтобы кто-то уходил. Я начал строить состав с начала сезона, и я буду бороться вместе с игроками до конца.

    «Нумансия» – это соперник, который заставляет задуматься. Они хорошо выступают в своем дивизионе. Мы уважаем нашего оппонента и понимаем всю важность этого матча.

    Поражение от «Барселоны» было болезненным, но мы продолжаем претендовать на победу во всех трех турнирах», – рассказал Зидан.

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