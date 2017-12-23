Бензема выбыл на 3 недели

Форвард мадридского Карим Бензема выбыл из строя на 2–3 недели из-за травмы бедра.

Команда только вернулась к тренировкам после рождественских каникул, и Бензема не сможет принять участие в январских матчах против «Нумансии» в Кубке Испании и «Сельты» в Ла Лиге. Также под сомнением его выступление в играх против «Вильярреала» и «Депортиво».

Бензема пропустил субботнюю тренировку и прошел медицинское обследование, чтобы составить план восстановления.

Подробную статистику выступлений форварда вы можете посмотреть здесь.