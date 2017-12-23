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    Бензема выбыл на 3 недели

    Теги Карим Бензема Реал Мадрид примера Испания Кубок Испании травмы Зинедин Зидан

    Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема выбыл из строя на 2–3 недели из-за травмы бедра.

    Команда только вернулась к тренировкам после рождественских каникул, и Бензема не сможет принять участие в январских матчах против «Нумансии» в Кубке Испании и «Сельты» в Ла Лиге. Также под сомнением его выступление в играх против «Вильярреала» и «Депортиво».

    Бензема пропустил субботнюю тренировку и прошел медицинское обследование, чтобы составить план восстановления.

    Подробную статистику выступлений форварда вы можете посмотреть здесь.

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