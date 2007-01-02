Защитник «Ливерпуля» Фланаган признан виновным в нападении на свою девушку. Ему грозит до 6 месяцев тюрьмы

Защитник «Ливерпуля» Джон Фланаган может оказаться в тюрьме.

Футболист на сегодняшнем заседании суда признал свою вину. Суд также признал его виновным в нападении и применении насилия к своей подруге Рэйчел Уолл.

Инцидент произошел в центре Ливерпуля 22 декабря. Футболист несколько раз сильно ударил свою девушку.

Приговор по делу Фланагана будет объявлен 17 января. Он продолжает находиться в отношениях с потерпевшей. Ему грозит до 6 месяцев тюремного заключения.