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    Защитник «Ливерпуля» Фланаган признан виновным в нападении на свою девушку. Ему грозит до 6 месяцев тюрьмы

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия светская хроника происшествия Джон Фланаган

    Защитник «Ливерпуля» Джон Фланаган может оказаться в тюрьме.

    Футболист на сегодняшнем заседании суда признал свою вину. Суд также признал его виновным в нападении и применении насилия к своей подруге Рэйчел Уолл.

    Инцидент произошел в центре Ливерпуля 22 декабря. Футболист несколько раз сильно ударил свою девушку.

    Приговор по делу Фланагана будет объявлен 17 января. Он продолжает находиться в отношениях с потерпевшей. Ему грозит до 6 месяцев тюремного заключения.

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