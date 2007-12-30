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    Криштиану Роналду: «После завершения карьеры хочу снимать фильмы»

    Теги Криштиану Роналду Алессандро Дель Пьеро Реал Мадрид примера Испания светская хроника

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры.

     «Я бы хотел заниматься съемкой фильмов. У меня есть отели, спортивные залы, своя линия одежды. Я вижу себя в качестве бизнесмена.

    Сейчас я сосредоточен на том, что делаю. Хотя я ясно знаю, что рано или поздно настанет момент уйти. Моя жизнь после футбола будет прекрасной, я уверен. Я говорю не о деньгах, а о том, что буду получать удовольствие от других занятий», – сказал Роналду в интервью Sky Italia.

    Интервью у португальца брал бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро.

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