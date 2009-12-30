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    Егор Титов: «ФНЛ – самая сложная лига в Европе»

    Теги Егор Титов ФНЛ Дмитрий Аленичев Енисей

    Тренер «Енисея» Егор Титов высказался об уровне ФНЛ.

    – Часто заглядываете в турнирную таблицу ФНЛ?

    – Никогда не смотрим. Мы умеем считать и мыслить логически. Если «Енисей» лидирует и побеждает, то он остается во главе турнирной таблицы.

    – Эта логика осталась с золотых времен «Спартака»?

    – А по-другому быть не может. Перед «Енисеем» стоят максимальные задачи. Было бы иначе, Дмитрий Аленичев не принял бы предложение красноярского клуба.

    – Вы, наверное, никогда столько не летали в течении сезона.

    – По расстояниям согласен, таких не было. Только из Красноярска до Москвы и обратно – 8-10 часов. Но к ним быстро привыкаешь – садимся с тренерским штабом, разбираем игры – время пролетает быстро. А вот перелетов в мои игровые годы, порой, было не меньше. К чемпионату страны добавьте Кубок России, Лигу чемпионов и матчи за сборную.

    Добавлю: турнир ФНЛ – самый сложный в Европе. Посмотрите, сколько перелетов и какое количество матчей. Недельных циклов почти нет, и готовить команду очень трудно. Для полного восстановления нужны 72 часа, а их не бывает! И не только у «Енисея», а у всех команд. Хорошо, что из Красноярска есть прямые рейсы в 6-7 городов, где проходят матчи ФНЛ: Москву, Краснодар, Тюмень, Томск, Новосибирск…

    Но если игра в Нижнем Новгороде, то приходится выбирать, как добираться от Москвы – на самолете со сменой аэропорта, поезде или автобусе. Но у нас собрались настоящие профессионалы. Никто не жалуется на трудности, все выходят на поле и отрабатывают на все сто процентов, – сказал Титов.

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