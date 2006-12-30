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    «Барселона» предложила Серджи Роберто пожизненный контракт

    Теги Барселона примера Испания Серджи Роберто

    «Барселона» намерена сохранить полузащитника Серджи Роберто до конца его карьеры.

    Каталонский клуб предложил 25-летнему испанцу пожизненный контракт, на что агент игрока ответил встречным предложением, которое «Барса» по-прежнему изучает. Действующее соглашение Роберто с сине-гранатовыми рассчитано до июня 2019 года.

    «Существуют разногласия между желаниями клуба и игрока, но все решаемо. Надеемся, что в ближайшие недели контракт будет продлен», – сообщил источник в «Барселоне».

    За ситуацией вокруг Роберто между тем следят «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

    Роберто в матче против «Реала» стал лидером по успешным обводкам (7)

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