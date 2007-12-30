Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Антонио Конте: «В АПЛ финишировать в топ-4 – это уже успех»

    Теги Челси премьер-лига Англия Антонио Конте

    Главный тренер «Челсии» Антонио Конте высказался об уровне английской премьер-лиги.

    «В АПЛ финишировать в топ-4 – это уже успех. Это единственный чемпионат, в котором шесть клубов каждый год борются за чемпионство. А мест в Лиге чемпионов только 4, еще 2 – в Лиге Европы.

    Это нормально, что когда твой соперник так хорош, как «Ман Сити»... сложно думать о борьбе за титул до самого конца. Но, в то же время, нам нужно биться в каждом матче за три очка, чтобы выложиться и доставить удовольствие нашим болельщикам.

    Мне очень нравится работать в рождественский период. Атмосфера просто замечательная. Не только для меня, но и для игроков. Я наслаждаюсь этим периодом.

    Но после этого отрезка я бы хотел, чтобы и я, и игроки немного передохнули. Но это проблемы для всех команд АПЛ, и нам нужно подготовиться к финальной гонке», – сказал Конте.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться