Антонио Конте: «В АПЛ финишировать в топ-4 – это уже успех»

Главный тренер «Челсии» высказался об уровне английской премьер-лиги.

«В АПЛ финишировать в топ-4 – это уже успех. Это единственный чемпионат, в котором шесть клубов каждый год борются за чемпионство. А мест в Лиге чемпионов только 4, еще 2 – в .

Это нормально, что когда твой соперник так хорош, как ... сложно думать о борьбе за титул до самого конца. Но, в то же время, нам нужно биться в каждом матче за три очка, чтобы выложиться и доставить удовольствие нашим болельщикам.

Мне очень нравится работать в рождественский период. Атмосфера просто замечательная. Не только для меня, но и для игроков. Я наслаждаюсь этим периодом.

Но после этого отрезка я бы хотел, чтобы и я, и игроки немного передохнули. Но это проблемы для всех команд АПЛ, и нам нужно подготовиться к финальной гонке», – сказал Конте.