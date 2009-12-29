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    Почеттино о цене на Кейна: «100 миллионов фунтов, 300 миллионов, 500 – футбол есть футбол»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Тоттенхэм Дэниэл Леви Маурисио Почеттино Виргил ван Дейк Харри Кейн

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился мыслями о форварде Харри Кейне.

    «Мы хотим, чтобы Кейн оставался здесь, поэтому никакой актуальной цены нет. Можно о многом говорить, но невозможно установить цену на Харри.

    Это вопросы для Дэниэла Леви, не ко мне. Для меня все просто, для Дэниэла будет иначе.

    Ничего не изменилось. Я и три года назад считал Кейна суперзвездой, так было и год назад, и шесть месяцев назад, и неделю назад. Он всегда воспринимался как суперзвезда.

    Мы доверяли Харри с первого дня в «Тоттенхэме», поскольку чувствовали в нем потенциал. И Кейн заслуживает полного уважения за свои достижения.

    Возможно, Харри сумеет стать игроком того же разряда, что Франческо Тотти в «Роме». Это принесло бы счастье нашим болельщикам, ведь Кейн – великолепный профессионал. Так почему нет?

    Нет никакого ценника применительно к Кейну. Надо рассуждать об актуальных реалиях, а они таковы, что «Ливерпуль» заплатил 75 миллионов фунтов. Когда вы хотите футболиста, клуб задает цену и вы платите – такова реальность в случае с трансфером ван Дейка. Нельзя разводить фантазии вокруг игрока.

    Что касается Кейна – посмотрим, если предложение поступит. 100 миллионов фунтов, 300 миллионов, 500 – футбол есть футбол, и это вопрос предложений и рынка. Клубы могут вести себя так, как хотят, это не мое дело» – сказал аргентинец.

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