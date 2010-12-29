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    «Саутгемптон» продал игроков на 300 млн фунтов за 10 лет

    Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Тео Уолкотт премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Гарет Бэйл Саутгемптон Морган Шнайдерлин Деян Ловрен Адам Лаллана Тоби Алдервейрелд Натаниэль Клайн Виктор Ваньяма Виргил ван Дейк Алекс Окслейд-Чемберлен Люк Шоу Садьо Мане Пауло Гассанига Кэлум Чемберс

    «Саутгемптон» выручил около 300 миллионов фунтов на продажах футболистов за последние 10 лет.

    Вчера «святые» оформили переход в «Ливерпуль» защитника Виргила ван Дейка за 75 млн фунтов. До этого в том же направлении были проданы Натаниэль Клайн (12,5 млн фунтов), Деян Ловрен (20 млн), Адам Лаллана (25 млн) и Садьо Мане (34 млн).

    Часто футболистов «Саутгемптона» приобретал Тоттенхэм. В свое время «шпоры» купили Гарета Бэйла (10 млн), Тоби Алдервейрелда (11,5 млн), Виктора Ваньяму (11 млн) и Пауло Гассанига (1 млн).

    За 25 млн в «Манчестер Юнайтед» из «Саутгемптона» перешел Люк Шоу. Также манкунианцы заплатили 24 млн за Моргана Шнайдерлина.

    «Арсенал» заплатил в общей сложности 43 млн за трансферы Тео Уолкотта, Алекса Окслейд-Чемберлена и Кэлума Чемберса.

    Всего за 10 лет «Саутгемптон» продал 14 игроков.

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