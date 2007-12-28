Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    РФС не заплатит футболистам премиальные за успешную игру на ЧМ-2018

    Теги сборная России РФС ЧМ-2018

    РФС не будет из собственных средств платить премиальные футболистам сборной России за успешную игру на ЧМ-2018.

    «Футболисты не останутся без премиальных, но они выделены ФИФА. Существует призовой фонд чемпионата мира, закрепленный на заседании совета ФИФА и опубликованный еще в октябре.

    Согласно документу, победитель турнира сможет заработать 38 миллионов долларов, а вышедшие из группы команды заработают по 12 миллионов.

    Призовые от ФИФА будут делиться в пропорции 70 на 30: 70% получат игроки за свое выступление, 30% – РФС на общие расходы. Это общемировая практика.

    Надо учитывать, что первая сумма – 8 миллионов долларов – идет на покрытие расходов национальной федерации в подготовительный цикл», – сообщил источник в РФС.

    Ранее появилась информация, что РФС собирается заплатить игрокам премиальные за высокие результаты на ЧМ-2018.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться