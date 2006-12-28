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    В Испании могут не ввести видеоповторы в следующем сезоне. Судьи еще не начали подготовку

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    В испанской лиге, возможно, не введут систему видеоповторов со следующего сезона.

    По информации Cadena Ser, проблема в том, что испанские судьи еще не начали подготовку к работе с новой системой. Арбитрам будет тяжело подготовиться в срок к началу нового сезона.

    25 октября Хуан Луис Ларреа, исполняющий обязанности президента Королевской испанской федерации футбола, заявил, что видеоповторы в судействе введут с начала сезона-2018/19. В ноябре об этом официально уведомили арбитров. Но в последующие недели ситуация не получила никакого развития.

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