В Испании могут не ввести видеоповторы в следующем сезоне. Судьи еще не начали подготовку

В испанской лиге, возможно, не введут систему видеоповторов со следующего сезона.

По информации Cadena Ser, проблема в том, что испанские судьи еще не начали подготовку к работе с новой системой. Арбитрам будет тяжело подготовиться в срок к началу нового сезона.

25 октября Хуан Луис Ларреа, исполняющий обязанности президента Королевской испанской федерации футбола, заявил, что видеоповторы в судействе введут с начала сезона-2018/19. В ноябре об этом официально уведомили арбитров. Но в последующие недели ситуация не получила никакого развития.