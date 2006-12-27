Сампаоли извинился за оскорбление полицейского, остановившего его машину

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли извинился за то, что вступил в перепалку с сотрудниками полиции, когда те остановили его автомобиль для проверки.

«Я хочу извиниться за то, что произошло утром 24 декабря после свадьбы моей дочери. Мое поведение в той дискуссии было неправильным. Я произнес слова, которые не соответствуют моим убеждениям.

Понимаю, что подобные полицейские проверки очень важны для поддержания безопасности в стране. Хочу извиниться перед офицером, с которым я вступил в перепалку. Встречусь с ним лично, чтобы сделать это.

Я отлично понимаю, что уровень дохода не говорит о качествах человека, о его ценностях. Еще раз извиняюсь за то, что подал обществу плохой пример», – говорится в заявлении, которое от имени Сампаоли распространила Ассоциация футбола Аргентины.

Сампаоли оскорбил полицейского во время проверки автомобиля