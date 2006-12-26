РФС сохранил лимит на легионеров по схеме «6+5» на два года

Вице-президент РФС Сергей Анохин сообщил, что на протяжении следующих двух лет будет сохранен лимит на легионеров по схеме «6+5».

«Два года останется точно по схеме «6+5».

Затем выдвинули предложение по семи иностранцам в заявке и на поле. Пока такое предложение взяли за основу, но пока точно не решили», – заявил Анохин.

Ранее сообщалось, что на исполкоме РФС будут рассмотрен вариант перехода на схему лимита на легионеров «10+15».