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    Пеп Гвардиола: «Агуэро – легенда «Ман Сити» и сам примет решение о своем будущем»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Серхио Агуэро возможные трансферы Пеп Гвардиола

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал слухи о возможном уходе из команды форварда Серхио Агуэро.

    «Понимаю чувства игроков, когда их меняют или оставляют в запасе. Они огорчаются и расстраиваются. Но иногда я считаю, что Жезус тоже заслуживает выхода на поле. То же самое касается Бернарду Силвы и Мангаля. Если они недовольны моими решениями, то это не проблема. Главное, чтобы они уважали друг друга.

    Я безмерно уважаю Серхио. Высоко ценю то, чего он уже добился, и буду ценить то, чего он добьется в будущем. Он легенда и сам примет решение о своем будущем. Я рад, что у меня в команде есть Серхио и Габриэл, а также другие игроки», – сказал Гвардиола.

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