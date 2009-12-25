Пеп Гвардиола: «Агуэро – легенда «Ман Сити» и сам примет решение о своем будущем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал слухи о возможном уходе из команды форварда Серхио Агуэро.

«Понимаю чувства игроков, когда их меняют или оставляют в запасе. Они огорчаются и расстраиваются. Но иногда я считаю, что Жезус тоже заслуживает выхода на поле. То же самое касается Бернарду Силвы и Мангаля. Если они недовольны моими решениями, то это не проблема. Главное, чтобы они уважали друг друга.

Я безмерно уважаю Серхио. Высоко ценю то, чего он уже добился, и буду ценить то, чего он добьется в будущем. Он легенда и сам примет решение о своем будущем. Я рад, что у меня в команде есть Серхио и Габриэл, а также другие игроки», – сказал Гвардиола.