Итурральде Гонсалес: «Судья должен был ставить пенальти в ворота «Реала» за фол на Пике»

Бывший испанский арбитр Итурральде Гонсалес по итогам матча – «Барселоны» (0:3) прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота мадридской команды в первом тайме.

На 31-й минуте игры защитник королевского клуба Дани Карвахаль ударил по ноге в собственной штрафной площади .

«Это пенальти, потому что Карвахаль не добрался до мяча. Он заехал по ноге Пике», – сказал Гонсалес.

Матч «Барселона» – «Реал» судила бригада во главе с Хосе Марией Санчесом Мартинесом.