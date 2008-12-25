Итурральде Гонсалес: «Судья должен был ставить пенальти в ворота «Реала» за фол на Пике»

Бывший испанский арбитр Итурральде Гонсалес по итогам матча «Реал» – «Барселоны» (0:3) прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота мадридской команды в первом тайме.
На 31-й минуте игры защитник королевского клуба Дани Карвахаль ударил по ноге в собственной штрафной площади Жерара Пике.
«Это пенальти, потому что Карвахаль не добрался до мяча. Он заехал по ноге Пике», – сказал Гонсалес.
Матч «Барселона» – «Реал» судила бригада во главе с Хосе Марией Санчесом Мартинесом.
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