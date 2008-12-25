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    Итурральде Гонсалес: «Судья должен был ставить пенальти в ворота «Реала» за фол на Пике»

    Теги Барселона Реал Мадрид Жерар Пике примера Испания судьи фото Эдуардо Итурральде Гонсалес Даниэль Карвахаль Хосе Мария Санчес Мартинес

    Бывший испанский арбитр Итурральде Гонсалес по итогам матча «Реал» – «Барселоны» (0:3) прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота мадридской команды в первом тайме.

    На 31-й минуте игры защитник королевского клуба Дани Карвахаль ударил по ноге в собственной штрафной площади Жерара Пике.

    «Это пенальти, потому что Карвахаль не добрался до мяча. Он заехал по ноге Пике», – сказал Гонсалес.

    Матч «Барселона» – «Реал» судила бригада во главе с Хосе Марией Санчесом Мартинесом.

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