Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Марсело: «Мы избаловали вас, и вы думаете, что «Реал» всегда должен побеждать»

    Теги Барселона Реал Мадрид примера Испания Марсело

    Защитник «Реала» Марсело высказался о критике в адрес команды после проигрыша «Барселоне» в 17-м туре чемпионата Испании (0:3).

    «Мы избаловали вас, и вы думаете, что «Реал» всегда должен побеждать.

    Ла Лига – лучший чемпионат в мире, побеждать здесь трудно. Это спорт – иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь.

    У «Барселоны» такой отрыв, потому что они выиграли больше матчей. Вот и все. Но чемпионат не проигран. Я верю не в чудеса, а в упорный труд.

    Если с «Барселоной» трудно играть в 11 футболистов, представьте, каково играть в 10 человек», – сказал Марсело.

    «Барселона» опережает «Реал» в таблице на 14 очков, у мадридцев есть матч в запасе.

    Зидан рискнул в класико, но его план провалился

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться