Марсело: «Мы избаловали вас, и вы думаете, что «Реал» всегда должен побеждать»

Защитник Марсело высказался о критике в адрес команды после проигрыша «Барселоне» в 17-м туре чемпионата Испании (0:3).

«Мы избаловали вас, и вы думаете, что всегда должен побеждать.

Ла Лига – лучший чемпионат в мире, побеждать здесь трудно. Это спорт – иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь.

У «Барселоны» такой отрыв, потому что они выиграли больше матчей. Вот и все. Но чемпионат не проигран. Я верю не в чудеса, а в упорный труд.

Если с «Барселоной» трудно играть в 11 футболистов, представьте, каково играть в 10 человек», – сказал Марсело.

опережает в таблице на 14 очков, у мадридцев есть матч в запасе.

Зидан рискнул в класико, но его план провалился