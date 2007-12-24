Марсело: «Мы избаловали вас, и вы думаете, что «Реал» всегда должен побеждать»

Защитник «Реала» Марсело высказался о критике в адрес команды после проигрыша «Барселоне» в 17-м туре чемпионата Испании (0:3).
«Мы избаловали вас, и вы думаете, что «Реал» всегда должен побеждать.
Ла Лига – лучший чемпионат в мире, побеждать здесь трудно. Это спорт – иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь.
У «Барселоны» такой отрыв, потому что они выиграли больше матчей. Вот и все. Но чемпионат не проигран. Я верю не в чудеса, а в упорный труд.
Если с «Барселоной» трудно играть в 11 футболистов, представьте, каково играть в 10 человек», – сказал Марсело.
«Барселона» опережает «Реал» в таблице на 14 очков, у мадридцев есть матч в запасе.
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