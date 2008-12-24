Рамос о фоле на Суаресе: «В Барселоне теперь будут говорить, что я должен сесть в тюрьму вместе с Пучдемоном»

Капитан Серхио Рамос подвел итоги матча 17-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (0:3).

«В первом тайме мы выглядели действительно здорово. У нас были моменты, чтобы выйти вперед, но не сложилось. Второй тайм мы провели уже совсем по-другому.

Наша история и наша эмблема обязывают нас бороться до конца. Наша ситуация в чемпионате тяжелая, кто-то скажет, что невозможная, но мы будем бороться до конца.

Это поражение неприятно, потому что мы понимаем последствия. Неприятнее поражения от любой другой команды. Мы должны все это обдумать.

Но поражения не затмят наш 2017-й год. Этот год получился для нас историческим и безупречным.

Ковачич провел отличный матч на , и сегодня в первом тайме он действовал безукоризненно.

Фол на Суаресе? В Барселоне теперь будут говорить, что я должен сесть в тюрьму вместе с Пучдемоном (Карлес Пучдемон – экс-глава Каталонии, преследуемый властями Испании в связи с организацией референдума о независимости Каталонии). Но у меня не было каких-то намерений бить его», – сказал Рамос.