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    Матиас Краневиттер: «Не представлял себе, что в российской лиге такая высокая конкуренция»

    Теги Зенит премьер-лига Россия Матиас Краневиттер

    Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер поделился впечатлениями от чемпионата России.

    – Что больше всего поразило вас в России?

    – Я не представлял себе, что в российской лиге такая высокая конкуренция. Есть очень хорошие команды, которые ставят себе высокие цели.

    Если говорить не о футболе, то могу сказать, что Санкт-Петербург – очень красивый город. Мне холодно, но считаю, что к этому нужно просто привыкнуть. Хорошо, что все мы, аргентинцы, живем очень близко. Мы часто видимся, это очень помогает. Я могу сказать, что оказался в невероятном клубе.

    – Вы уже выучили какие-то слова на русском?

    – Да, но их совсем немного.

    – Они все на футбольную тему или вы понемногу учитесь общаться на русском?

    – Нет, но мне нужно поставить себе цель выучить русский язык. Мне понадобится преподаватель. В следующем году, когда я уже окончательно адаптируюсь, уделю этому вопросу внимание, – сказал игрок.

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