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    El Mundo Deportivo: «Ливерпуль» готов продать Коутиньо «Барселоне» зимой за 145 млн евро

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона примера Испания возможные трансферы Филиппе Коутиньо

    «Барселона» по-прежнему намерена приобрести полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

    Минувшим летом мерсисайдцы отклонили несколько предложений каталонского клуба по 25-летнему бразильцу. Лишь в заключительный день трансферного окна «Ливерпуль» согласился продать Коутиньо за 200 миллионов евро, но «Барселона» сочла такую сумму чрезмерной.

    В январе сине-гранатовые вновь попытаются купить хавбека, и «Ливерпуль» готов отпустить его за 145 млн. «Барселона», в свою очередь, рассчитывает сбить цену.

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