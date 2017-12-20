Валерий Газзаев: «В проекте «революции» Федуна не сказано о главном. ТВ-контракт должен приносить РФПЛ совсем другие деньги»

Депутат Госдумы РФ, известный тренер поделился мнением о проекте реформ российского футбола от владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Я согласен с в том плане, что клубы в России должны зарабатывать. Но надо задать вопрос – а почему они не зарабатывают? И в проекте «революции» не сказано ни единого слова про самое главное.

Основная часть прибыли любого профессионального футбольного клуба в мире – это: 1) телевизионные права; 2) доходы во время игровых дней, то есть «матчдэй», от продажи билетов, атрибутики, кейтеринга; 3) спонсорские средства и реклама.

Россия – шестая лига Европы в рейтинге УЕФА, но лишь 14-я по доходам от телеправ. Это удивительно. 30 миллионов долларов в год на весь российский футбол – на что этого хватит?! Коммерческая составляющая в наших лигах находится, к сожалению, на нулевом уровне. Телевизионный контракт должен приносить совсем другие деньги.

Будь в России нормальные доходы от телеправ, условный ЦСКА, «Зенит» или «Спартак», будучи чемпионом, получал бы в год, допустим, хотя бы 30 миллионов долларов благодаря телеконтракту. За участие в еврокубках – еще 12 – 15 миллионов. И примерно столько же составляла бы прибыль от игровых дней. Итого – уже 60. И 30 – 40 % бюджета добавляют спонсоры, рекламодатели.

На это можно комфортно существовать, не нарушая правил финансового fair play. Тогда бы каждый клуб в соответствии со своими доходами решал конкретные задачи. А для создания конкурентной среды в лиге надо сделать так, чтобы доход клуба напрямую зависел от занятого места. Условно, между 7-м и 8-м местом – разница в 2 – 3 миллиона долларов. Тогда в чемпионате будет совсем другой уровень борьбы.

Второй важный момент: необходимо, чтобы бизнес активнее шел в профессиональный спорт. Для этого следует ввести налоговые льготы и преференции. Напомню, что Президент России еще в 2016 году поручил правительству разработать предложения по поэтапному сокращению госфинансирования профессионального спорта и повышению финансирования массового спорта», – сказал Газзаев.