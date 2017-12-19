Агенты Ташаева хотят 1 млн евро подъемных от «Динамо» для продления контракта

Футбольный комментатор Нобель Арустамян рассказал о ситуации с контрактом полузащитника Александра Ташаева.

«Динамо» довольно давно ведет переговоры с Александром Ташаевым. Понятно, что проблема клуба в том, что они не продлили контракт еще два года назад, что было бы нормально и логично.

Главный вопрос, по которому стороны не могут договориться, – финансы. Александр не против остаться в «Динамо». Но понятное дело, что есть агенты и представители игрока, которые ведут переговоры с московским «Динамо». Проблема в зарплате – по желанию агентов игрока, она должна быть больше миллиона евро – и в подъемных. Они тоже равны примерно этой сумме.

Пока нет консенсуса по этому вопросу, но стороны готовы идти навстречу друг другу. «Динамо» предлагает, чтобы эта сумма была в контракте у Александра, но бонусами. Александр и его агенты хотят получить эту сумму сразу», – сказал Арустамян.

Срок контракта Ташаева с «Динамо» истекает в конце этого сезона.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России игрок провел 17 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. Подробную статистику его выступлений можно увидеть здесь.

«Динамо» и Ташаев не договорились по подъемным. Широков считает цифру в 1 млн евро завышенной