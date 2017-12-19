Роналду профинансирует строительство детской больницы в Чили
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду намерен построить педиатрическую больницу в столице Чили Сантьяго.
Больница будет совместным проектом форварда и итальянского бизнесмена Алессандро Прото. Больница должна открыться в 2020 году.
Прото является партнером по бизнесу президента США Дональда Трампа.
Роналду – посол организации Save the Children, которая занимается защитой прав детей по всему миру.
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