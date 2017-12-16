Зидан вышел на второе место по числу трофеев среди тренеров «Реала»

победил «Гремио» в финале чемпионата мира среди клубов (1:0) и выиграл турнир.

Для Зинедина Зидана это уже восьмой трофей в качестве главного тренера мадридской команды.

По этому показателю француз догнал Луиса Моловни, который также завоевал 8 трофей, возглавляя королевский клуб.

Больше титулов, чем Зидан и Моловни, имеет в своем послужном списке только Мигель Муньез, тренировавший «Реал» с 1960 по 1974-й год.

Зидан также стал рекордсменом среди тренеров топ-5 европейских первенств, завоевав 8 трофеев всего за 23 месяца – ранее никому не удавалось сделать это быстрее.

«Реал» – чемпион мира среди клубов. У Зидана уже 8 трофеев