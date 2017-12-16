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    Зидан вышел на второе место по числу трофеев среди тренеров «Реала»

    Теги Гремио Реал Мадрид примера Испания Зинедин Зидан чемпионат мира среди клубов

    «Реал» победил «Гремио» в финале чемпионата мира среди клубов (1:0) и выиграл турнир.

    Для Зинедина Зидана это уже восьмой трофей в качестве главного тренера мадридской команды.

    По этому показателю француз догнал Луиса Моловни, который также завоевал 8 трофей, возглавляя королевский клуб.

    Больше титулов, чем Зидан и Моловни, имеет в своем послужном списке только Мигель Муньез, тренировавший «Реал» с 1960 по 1974-й год.

    Зидан также стал рекордсменом среди тренеров топ-5 европейских первенств, завоевав 8 трофеев всего за 23 месяца – ранее никому не удавалось сделать это быстрее.

    «Реал» – чемпион мира среди клубов. У Зидана уже 8 трофеев

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